Die Polizei ermittelt wegen drei Wohnungseinbrüchen - diese wurden im Laufe des Nachmittages am 01.12.2023 gemeldet.

Freiburg (ots) - Zwei der drei Wohnungseinbrüche wurden im Ortsteil Stühlinger begangen. Es handelt sich jeweils um Mehrfamilienhäuser - die Täterschaft verschaffte sich in beiden Fällen über die ebenerdige Balkontür Zutritt zur jeweiligen Wohnung. Die Balkontüren wurden aufgehebelt.

Entwendet wurde u.a. Bargeld.



Ein weiterer Einbruch fand im Ortsteil Herdern statt.

Auch hier gelang der Zutritt über die Balkontür. Ein vierstelliger Geldbetrag wurde hier entwendet.



Es wird vermutet, dass Tatzusammenhang besteht.



Die Polizei sucht nun Zeugen.



Wer hat am 01.12.2023, zwischen 12:00 und 18:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich FR-Herdern und FR-Stühlinger wahrgenommen, insbesondere in der Hilde-Mangold-Straße, der Egonstraße und der Mallingerstraße?



Hinweise werden rund um die Uhr an die Kriminalpolizei Freiburg unter 0761 882 2880 erbeten.



PP FR, FLZ / MP