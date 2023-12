Zu einem Brand in einem Zweifamilienwohnhaus kam es am Samstagmittag, 02.12.2023, gegen 14:50 Uhr, in Murg-Oberhof.

Freiburg (ots) - Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ausgehend von einem befeuerten Holzofen eine an den Kamin angrenzende Holzfassade entzündet worden sein. Das Feuer breitete sich bis unter das Dach aus. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 80000 Euro. Personen kamen keine zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk und die Polizei.