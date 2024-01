An einem Hochhaus in Rheinfelden kam es am Samstagabend, 30.12.2023, zu einem Balkonbrand.

Freiburg (ots) - Gegen 17:50 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Der Brand hatte sich zwischen einem Schrank und der Hauswand auf einem Balkon im 13. Stock ausgebreitet. Mit einer Decke und Wasser gelang es eine Bewohnerin, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Sie erlitt dabei leichte Verbrennungen an den Fingern. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeirevier Rheinfelden geführt.