In dem Zeitraum zwischen Montag, 11.12.2023, 16.20 Uhr bis Dienstag, 12.12.2023, 07.30 Uhr, hebelten Unbekannte brachial eine Terrassentür auf, um in die Räumlichkeiten des Spiels & Kulturzentrums in der Werderstraße zu gelangen.

Freiburg (ots) - Aus einem Büroraum wurden eine Spendenkasse sowie ein kleiner Würfeltresor entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.