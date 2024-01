An Neujahr, 01.01.2024, gegen 00:20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei am Oberrheinplatz in Rheinfelden mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Freiburg (ots) - Zunächst hatte eine Polizeistreife etwas abseits des Platzes einen 33-jährigen Mann kontrolliert, der mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft gefeuert hatte. Während dieser Maßnahmen kam es aus dem Bereich der Nollinger Straße aus einer Menschenmenge heraus zum Abschuss zahlreicher Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07623 7404-0). Insbesondere wird um die Übermittlung von Filmaufnahmen gebeten.