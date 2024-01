Am Dienstag, 02.01.2023, gegen 17:10 Uhr, ist ein Fußgänger am Bahnhofsplatz in Rheinfelden verletzt worden.

Freiburg (ots) - Der 61-jährige Mann hatte die Straße etwa zu Hälfte überquert, als er stehen blieb, um ein herannahendes Auto passieren zu lassen. Ein diesem Auto entgegenfahrender 85 Jahre alter Ford-Fahrer erkannte den stehenden Fußgänger zu spät und kollidierte mit diesem. Der verletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.