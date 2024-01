In einer öffentlichen Tiefgarage in Rheinfelden ist eine Fußgängerin am Samstag, 30.12.2023, kurz vor 10.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Die 76-jährige hatte die Fahrgasse gequert und wurde dabei vom Pkw eines 66-jährigen Mannes erfasst. Die Fußgängerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam sie in ein Krankenhaus. Da beim Autofahrer ein Alkoholwert von mutmaßlich 0,5 Promille festgestellt wurde, wurde für das weitere Verfahren eine Blutprobe erhoben. Das Auto wurde geringfügig beschädigt.