Am Donnerstag, 30.11.2023, gegen 12.35 Uhr, fuhr der Fahrer eines Honda Accord beim rückwärtigen Ausparken gegen die Fahrertür eines Fahrzeuges einer Sicherheitsfirma.

Freiburg (ots) - Das Fahrzeug der Sicherheitsfirma stand in der Güterstraße vor einem Schuhgeschäft. Der Fahrer des Fahrzeuges der Sicherheitsfirma machte durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam, was den Fahrer des Honda Accords wohl nicht interessierte. Am Fahrzeug der Sicherheitsfirma entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Ein noch unbekannter Zeuge fertigte ein Bild von dem Honda Accord, nahm Kontakt mit dem Fahrer der Sicherheitsfirma auf und schickte diesem das Bild. Leider wurde vergessen die Personalien des Zeugen zu erheben. Der Unbekannte Zeuge möge sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, in Verbindung setzen. Auch werden weitere Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachteten. An dem Honda Accord waren Schweizer Autokennzeichen angebracht.