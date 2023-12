Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 07.20 Uhr, fuhr sich in der Nordschwabener Straße, in Höhe einer Holzbaufirma, ein Gelenkbus auf einer kleinen Mauer fest.

Freiburg (ots) - Die sechs Fahrgäste wurden nicht verletzt. Das Busunternehmen besorgte einen Ersatzbus. Der Gelenkbus konnte von einem Abschleppunternehmen von der Mauer gezogen werden. Wegen der Bergung des Busses war die Nordschwabener Straße erst ab 09.20 Uhr wieder komplett frei für den Fahrzeugverkehr.