Am Donnerstag, 28.12.2023, kurz nach 17.00 Uhr, kam ein 20-jähriger Mann, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, mit seinem Pkw von der Kreisstraße 6336 ab.

Freiburg (ots) - Der 20-Jährige befuhr die Kreisstraße von Nordschwaben kommend in Richtung Minseln, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw war mit drei jungen Männern besetzt. Einer von diesen wurde vom Rettungsdienst wegen einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.