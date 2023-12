In der Nacht von Dienstag, 19.12.2023 auf Mittwoch, 20.12.2023, haben Unbekannte von mindestens fünf Fahrzeugen das hintere Kennzeichen entwendet.

Freiburg (ots) - Alle Fahrzeuge standen auf Parkplätzen in der Straße Fecampring, gegenüber der Hausnummer 30.



In der Nacht von Mittwoch, 20.12.2023 auf Donnerstag, 21.12.2023, wurden an weiteren geparkten Fahrzeugen hintere Kennzeichen entwendet. Diese Fahrzeuge standen alle in der Maurice-Sadorge-Straße.



Zielrichtung der Diebe dürften die Prüfplaketten der Hauptuntersuchung gewesen sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben.