Am Dienstag, 19.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 13.45 Uhr bis 15.45 Uhr, wurde ein schwarzer Ford C-Max von einem anderen Fahrzeug im Frontbereich beschädigt.

Freiburg (ots) - Der Ford stand in der Nollinger Straße am Fahrbahnrad in Höhe der Hausnummern 2 bis 6. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Der vermeintliche Verursacher habe auf einen weißen Briefumschlag eine Handynummer geschrieben und diesen an den beschädigten Ford gehängt. Die aufgeschriebene Telefonnummer ist zwar existent, aber der Anschlussinhaber aus Nordrhein-Westfalen will nichts mit dem Unfall zu tun haben.



Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefonnummer 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Vielleicht ist jemanden der Unbekannte aufgefallen, als er den Briefumschlag beschriftete und an den Ford hing.