Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 12.12.2023 auf Mittwoch, 13.12.2023, versuchte ein Unbekannter eine Tür an einem Schulgebäude in der Eichbergstraße aufzuhebeln.

Freiburg (ots) - Der Unbekannte gelangte nicht in die Schule. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.