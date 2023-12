Am Samstag, 23.12.2023, gegen 15.05 Uhr, soll es auf der Landstraße 151, zwischen dem Ortsausgang Hottingen und der Abzweigung Oberwihl zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein.

Freiburg (ots) - Ein Mann fuhr mit seinem silbernen Mercedes-Benz aus Hottingen heraus in Richtung Hänner, als er in seinem Außenspiegel einen schwarzen Audi A 4 Kombi wahrgenommen habe, welcher ihn überholen wollte. Aufgrund von Gegenverkehr und um einen Unfall zu vermeiden habe der Fahrer des Mercedes-Benz eine Vollbremsung eingeleitet. Das Fahrzeug aus dem Gegenverkehr sei teilweise auf das Bankett ausgewichen und habe ebenfalls eine Vollbremsung bis zum Stillstand eingeleitet. Der Fahrer des schwarzen Audis habe schlussendlich den Fahrer des Mercedes-Benz überholt und setzte seine Fahrt in Richtung der Abzweigung Hänner / Oberwihl fort.



Der Polizeiposten Görwihl sucht nun den Fahrer des entgegenkommenden Pkw. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um einen dunklen oder silberfarbenen Pkw oder SUV gehandelt haben. Der Fahrer möge sich bitte beim Polizeiposten, Telefon 07764 932998-0, melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, ist rund um die Uhr erreichbar.