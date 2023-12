null.

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 18.12.2023, gegen 19:30 Uhr kam es am Bahnhof in Riegel zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein 45-Jähriger Fußgänger wollte von der Bahnunterführung kommend die Fahrbahn in Richtung Riegel überqueren und wurde hierbei von einem weißen Open Corsa mit Emmendinger Kennzeichen erfasst.



Dabei stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht am Knie und im Gesicht.

Das Fahrzeug entfernte sich ohne Anzuhalten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.



Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.