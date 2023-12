Am Samstagmittag, 23.12.2023, um 14:45 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass in Sasbach am Kaiserstuhl, Straße "Am Rhein", bei der Kläranlage unterhalb des Lützelberg, eine Schwarz/Weiß-Fotosammlung auf dem dortigen Brückengeländer liegen würde.

Freiburg (ots) - Bei einer Überprüfung durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt. Bei der Fotosammlung handelt es sich um etliche Schwarz/Weiß-Bilder aus den ca. 1960er-Jahren.



Da die Herkunft dieser Fotosammlung bislang nicht geklärt werden konnte, wurde diese durch die Polizei in Verwahrung genommen.



Das Polizeirevier Emmendingen ist nun auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer, welcher sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen soll.



OW/RE - FLZ PPFR