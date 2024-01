Am Montagmorgen, 01.01.2024, gegen 5 Uhr brannte in der Mattgasse in Sasbach, Ortsteil Jechtingen der Carport eines Wohnanwesens.

Freiburg (ots) - Die beiden im Carport untergestellten Fahrzeuge brannten total aus. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde an der Fassade beschädigt.



Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Verletzt wurde niemand.



Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht nicht beziffert werden.

Weitere Ermittlungen dauern an.