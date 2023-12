Am Freitag 01.12.2023, gegen 20.30 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen bewusstlosen Mann informiert, welcher in einer Werkstatthalle schlagartig zusammengebrochen sei.

Freiburg (ots) - Als die Rettungskräfte die Halle betraten schlugen deren Kohlenmonoxid-Melder an. Neben dem bewusstlosen 35-jährigen Mann wurden noch zwei weitere Männer, ein 55 Jahre alter Mann und ein 68 Jahre alter Mann, aus der Halle geborgen. Alle drei Männer wurden mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Es ist noch nicht bekannt, warum es in der Halle zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration kam. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.