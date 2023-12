Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde zwischen Samstag, 16.12.2023, 14.20 Uhr und Montag, 18.12.2023, 06.00 Uhr in eine Firma in der Belchenstraße eingebrochen.

Freiburg (ots) - In den Büroräumlichkeiten wurden die Schubladen der Container sowie die Türen der Schränke geöffnet. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannten Wochenende in der Belchenstraße gemacht haben, sich zu melden.



md/tb