Über die Weihnachtstage kam es in der Altstadt zu mehreren Farbschmierereien.

Freiburg (ots) - Unbekannte besprühten mit den Farben Schwarz und Lila in der Altstadt sowie in der Entegaststraße mehrere Hauswände sowie Fahrzeuge mit Schriftzügen. Der Tatzeitraum lässt sich grob zwischen Freitag, 22.12.2023 15.00 Uhr bis Montag, 25.12.2023, eingrenzen.



Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.