Am Dienstag, 26.12.2023, kurz vor 20.00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Mazda die Kreisstraße 6336 in Richtung Nordschwaben, als ihr nach dem Ortsausgang des Ortsteiles Wiechs, in einer Rechtskurve drei Fahrzeuge entgegenkamen.

Freiburg (ots) - Das mittlere Fahrzeug habe dabei die Kurve geschnitten und sei auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo es zu einem Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge kam. Der Außenspiegel des Mazdas wurde beschädigt. Die Schadenshöhe ist hier aktuell nicht bekannt.



Das Polizeirevier Schopfheim Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen grau / silbernen VW Touran handeln.