In den letzten Tagen, zwischen Dienstag, 26.12.2023 bis Donnerstag, 28.12.2023, konnten abermals Farbschmierereien im Stadtgebiet sowie in Fahrnau festgestellt werden.

Freiburg (ots) - So wurden das Sportheim und das Gebäude des Tennisclubs in der Oberfeldstraße mit roter, schwarzer und türkisener Farbe besprüht.



In Fahrnau in der Fahrnauer Straße und der Schlattholzstraße wurden ein Gartenzaun, eine Mülltonne, ein Stromkasten sowie eine Litfaßsäule. Ebenso wurden an mehreren dort geparkten Fahrzeuge deren Kennzeichen mit pinke Farbe besprüht.



Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weiterhin Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können.