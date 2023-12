Am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 14.40 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 6353 von Schwörstadt kommend in Richtung Dossenbach, als sie in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Freiburg (ots) - Sie fuhr mit ihrem Pkw eine Böschung schräg hinauf und kollidierte mit Wurzelwerk. Der Pkw überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Ihr Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Straßenmeisterei war auch im Einsatz.