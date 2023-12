In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 24.12.2023, 00.50 Uhr bis Mittwoch 27.12.2023, 04.30 Uhr, hebelte ein Unbekannter auf der Rückseite eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Kugelrain" eine Fensterscheibe aus einem Fensterrahmen, um in den Markt zu gelangen.

Freiburg (ots) - Von einem im Markt befindlichen Café wurde die Kasse aufgebrochen und das Bargeld aus dieser entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.