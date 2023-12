Am Dienstag, 19.12.2023, kurz nach 11:00 Uhr, wurde ein Brand in einem Kindergarten in einem Ortsteil von St.Blasien gemeldet.

Freiburg (ots) - Das Gebäude befindet sich im Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der Rettungs- und Löscheinsatz dauert an. Es wird nachberichtet.