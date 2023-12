Sich unsittlich vor zwei Kindern entblößt haben soll ein bislang Unbekannter am Sonntag, 10.12.2023, in Staufen-Grunern.

Freiburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die zwei Kinder mit einem Hund um 12.40 Uhr auf dem Eschwaldweg in Richtung Schwimmbad Staufen unterwegs, als ihnen ein Mann auf einem Fahrrad begegnete. Der Mann habe auf dem Schotterweg angehalten und sich bei geschlossener Hose in seinen Genitalbereich gegriffen. Dann sei er weitergefahren.



Wenige Minuten später sei der Mann erneut auf dem Fahrrad entgegengekommen. Er habe dann vor den Kindern angehalten und sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt. Die Kinder liefen daraufhin weiter.



Der Mann wird wie folgt beschrieben:



- Circa 1,70-1,75 Meter groß, ca. 20-30 Jahre alt, schlanke

Statur, kurze, bräunliche Haare



- Bekleidung: schwarze Daunenjacke, blaue Jeans, auffällige rote

Turnschuhe, graue/schwarze Mütze



- trug eine Brille mit viereckigen Gläsern und fuhr ein

dunkelblaues/schwarzes Stadtfahrrad.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden. Bei der ersten Begegnung der Kinder mit dem Tatverdächtigen sei ein Fußgänger in der Nähe gewesen, der mit seinem Schäferhund Gassi ging. Die Person wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



oec