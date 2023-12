Sonntagnacht, 17.12.2023, gegen 03.30 Uhr, ereignete sich auf einem großen Parkplatz in der Siemensstraße ein kurioser Verkehrsunfall.

Freiburg (ots) - Eine 56-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz in Richtung Ausfahrt, als plötzlich ein unbekannter Mann während der Fahrt die linke hintere Tür des Pkw geöffnet habe. Die 56-Jährige versuchte zunächst den unbekannten Mann verbal zu vertreiben. Im weiteren Verlauf wollte sie aus ihrem Pkw, welcher mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist, aussteigen. Dabei vergaß sie wohl den Schalthebel auf die Position "P" zu stellen. Während dem Aussteigen rollte ihr Pkw weiter und die geöffnete Fahrertür streifte einen geparkten Pkw, was zur Folge hatte, dass die 56-jährige Frau durch die sich wieder schließende Fahrertür eingeklemmt wurde. Ihr Pkw rollte führerlos weiter und kollidierte mit einem weiteren geparkten Pkw. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Mann ging flüchtig.