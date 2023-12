Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 15.35 Uhr, kam auf der Kreisstraße 6597, auf der Strecke zwischen Lausheim und Mühle im Weiler, eine 54-jährige Frau in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Freiburg (ots) - Der Pkw fuhr eine steile Böschung hinab und setzte auf einer Erderhöhung auf. Wegen einem unklaren Verletzungsbild wurde die 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 22-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw sei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.