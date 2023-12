Bei Stühlingen-Grimmelshofen sind am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 12:00 Uhr, bei einem Auffahrunfall zwei Personen leicht verletzt worden.

Freiburg (ots) - Ein 67 Jahre alter Autofahrer war einem abbremsenden Sattelzug aufgefahren. Der 51 Jahre alte Sattelzugfahrer hatte vor der dortigen scharfen Kurve am Ortseingang von Grimmelshofen seine Geschwindigkeit verringert. Im Auto verletzten sich der Fahrer und die 60-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro am Auto und ca. 1000 Euro am Sattelauflieger. Im Einsatz war auch die Feuerwehr.