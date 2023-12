Bereits am 19.12.2023 kam es zwischen Teningen und Emmendingen zu einem Vorfall, bei dem eine Polizeibeamtin verletzt wurde.

Freiburg (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung befand sich im Bereich Schwammweg, um dort verbotswidrig fahrende Pkws zu beanstanden, als sich um kurz nach 15 Uhr ein dunkler Pkw näherte.



Das Auto wurde zunächst langsamer, erhöhte dann aber plötzlich die Geschwindigkeit. Eine Polizeibeamtin konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung auf den Grünstreifen verhindern. Durch das vorbeifahrende Fahrzeug wurde sie am Knöchel getroffen und leicht verletzt.



Das Streifenfahrzeug nahm die Verfolgung des Pkw auf. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter und konnte sich letztlich der Kontrolle entziehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Fahrzeug über die folgende Strecke geflüchtet sein: Schwammweg, Ludwig-Jahn-Straße in Teningen, vorbei an der Ludwig-Jahn-Halle/Schule, über die Hindenburgstraße (30er-Zone), Theodor-Frank-Straße und in Richtung A5.



Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Fahrzeug am Folgetag in Freiburg festgestellt werden. Der mutmaßliche Fahrer wurde zwischenzeitlich ermittelt und befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft.



Die Polizei bittet alle Zeugen, die den dunklen Audi A3 am 19. Dezember bei der Flucht gesehen haben oder möglicherweise durch die Fahrweise des Pkw gefährdet wurden, sich unter Tel. 07641-582-0 zu melden.



Insbesondere zwei Frauen mit Kinderwagen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalles auf dem Schwammweg befanden, sowie die Fahrerin eines weißen VW-Busses, die den flüchtigen Wagen im Bereich der Theodor-Frank-Straße gesehen haben müsste, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



