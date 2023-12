Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots) - [Stadt Titisee-Neustadt, Stadtteil Titisee;]



Am Dienstag, 12. Dezember 2023, soll es gegen 15 Uhr zu einem Diebstahl am Bahnhof in Titisee gekommen sein.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete ein 59-Jähriger ein unbeaufsichtigt abgelegtes Handy eines 19-jährigen Geschädigten. Nachdem der 19-Jährige feststellte, dass sein Handy fehlte, sprach dieser zusammen mit einer weiteren Person den Tatverdächtigen daraufhin an. Dabei soll der 59-jährige Mann ein aufgeklapptes Taschenmesser gezogen und die beiden Personen bedroht haben.



Der 19-jährige Geschädigte und sein Begleiter brachten sich daraufhin in Sicherheit, um den Notruf abzusetzen. Durch eine anschließende Personenfahndung konnte der Tatverdächtige in Nähe des Tatortes ergriffen werden.



Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.