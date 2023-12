Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots) - [Stadt Titisee-Neustadt;]



Am 18.12.2023, um 12:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter während eines Bezahlvorgangs einen 50-Euro-Schein in einem Hörgeräte-Geschäft in Titisee-Neustadt.



Der unbekannte Täter lenkte den Verkäufer geschickt mit komplizierten Wechselvorgängen ab, unter anderem mehrere Fünf-Euro-Scheine in einen 50-Euro-Schein wechseln zu wollen. Der Täter ging dabei routiniert vor und nahm den bereits auf der Theke liegenden Schein unbemerkt an sich.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:



- Männlich, ca. 40-45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, grau meliertes

Haar



- er trug einen Dreitagebart (oder etwas länger), eine Wollmütze

mit Norweger-Muster in blau-weiß-schwarz und sprach kein

Deutsch, sondern Englisch mit einem Akzent.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.