Am Sonntagabend, 10.12.2023, gegen 23:30 Uhr, ist in der Talstraße in Todtmoos ein mehrspuriges Leichtkraftfahrzeug gegen ein Schild geprallt.

Freiburg (ots) - Dem 16-jährigen Fahrer war ein weißer Mercedes-Benz mit SÄK-Kennzeichen entgegengekommen, der die dortige Kurve geschnitten haben soll. Deshalb verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Gefährt und stieß gegen das Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.