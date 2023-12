Am Sonntagabend, 17.12.2023, gegen 22:45 Uhr, ist auf der L 159 im Steinatal ein Auto gegen eine Böschung geprallt.

Freiburg (ots) - Kurz nach Untermettingen, in Fahrtrichtung Bonndorf gesehen, war der 22-jährige in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr gegen eine Böschung und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer war augenscheinlich unverletzt, schien aber merklich unter dem Eindruck des Unfallgeschehens zu stehen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 30000 Euro. Die Feuerwehr war ebenso im Einsatz und reinigte die Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).