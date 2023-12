In der Nacht auf Samstag, 09.12.2023, gegen 03:20 Uhr, ist ein Auto auf der L 157 im Schlüchtal bei Witznau verunglückt.

Freiburg (ots) - Die drei Insassen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Am Auto entstand Totalschaden. Der 19-jährige Fahrer war in einer Kurve nach links von der Straße geraten. Das Auto prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, versorgte die Insassen und brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4000 Euro.