Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt] Im Zeitraum vom 11.12.23 bis 28.12.23, warfen bislang unbekannte Personen mehrere Scheiben eines stillgelegten Gewächshauses in der Friedhofstraße ein.

Freiburg (ots) - Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Glasfront in Höhe von ca. 3.000 Euro. Durch den Glasbruch drang aufgrund der starken Niederschläge in den vergangenen Wochen, erheblich Wasser ins Gebäudeinnere ein, so dass der entstandene Sachschaden noch weit höher ausfallen dürfte.



Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.