Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [St.

Freiburg (ots) - Märgen]



Am 20.12.2023, gegen 18:30 Uhr, entsorgte ein bislang unbekannter Täter leere, aufgerissene Kartons am Waldrand in St. Märgen, Mooshöhe. Es konnte bislang nicht ermittelt werden, ob es sich lediglich um illegale Müllablagerung, oder auch um Diebstahl handelt, da der Inhalt der Kartons nicht auffindbar ist und auch die Empfängeradressen entfernt wurden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.