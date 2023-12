Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots) - [Hinterzarten]



Am 18.12.2023, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr, zerkratze ein unbekannter Täter in Hinterzarten, auf einem Parkplatz in der Stadtmitte, ein dort geparktes Fahrzeug, in dem er offenbar mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite zerkratzte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 EUR.



Der Polizeiposten Hinterzarten (Tel.: 07652-91770) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.



Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651-93360) rund um die Uhr entgegen.