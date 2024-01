An Neujahr, 01.01.2024, gegen 00:15 Uhr, fing der Eingangsbereich der Einliegerwohnung eines Wohnhauses in der Maria-Theresia-Straße in WT-Waldshut Feuer.

Freiburg (ots) - Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In der Einliegerwohnung befand sich zum diesem Zeitpunkt niemand, die Bewohner der Hauptwohnung blieben unverletzt. Das gesamte Haus wurde durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und blieb zunächst unbewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere 100000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz. Das THW sicherte das Haus.