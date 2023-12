Am Dienstagmorgen, 12.12.2023, ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 34/Kaiserstraße in WT-Waldshut leicht verletzt worden.

Freiburg (ots) - Gegen 07:50 Uhr war eine 51-jährige Autofahrerin aus der Kaiserstraße nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Albbruck eingebogen. Gleichzeitig überschritt die 25 Jahre alte Fußgängerin die B 34 über die dortige Fußgängerampel. Für beide zeigten die Ampeln grün. Die Fußgängerin wurde vom abbiegenden Auto erfasst. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins angrenzende Krankenhaus. Am Auto entstand kein Sachschaden.