Eine Zeugin habe am Dienstag, 05.12.2023, gegen 09.30 Uhr, einen Verkehrsunfall beobachtet.

Freiburg (ots) - Der Fahrer eines VW Jetta soll die Landstraße 161 von Kaitle kommend in Richtung Kadelburg befahren haben, als er kurz nach dem Ortsteil Ettikon in den Gegenverkehr geraten sei. Dort kam es wohl mit einem entgegenkommenden Pkw zu einem Streifvorgang beider Außenspiegel. Beide Fahrzeuge fuhren weiter. Der Pkw VW Jetta konnte wenig später ermittelt werden. An seinem Spiegel entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei welchem es sich um einen roten Pkw handeln soll, konnte noch nicht ermittelt werden. Dessen Spiegel dürfte ebenfalls beschädigt sein.



Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten, sowie der zweite Unfallbeteiligte, mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316 531, in Verbindung setzen.