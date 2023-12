Am Sonntagmittag, 10.12.2023, ist ein beschädigter Baum an der Waldshuter Straße in WT-Tiengen bemerkt worden.

Freiburg (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug war vor dem dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte Tiengen nach rechts gekommen und hatte den zwischen Fahrbahn sowie Fuß- und Radweg stehenden Baum touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Unfallzeit lässt sich deshalb nicht näher eingrenzen. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile dürfte sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Citroen Berlingo bzw. baugleichen Peugeot Partner gehandelt haben. Dieser müsste vorne rechts erheblich ramponiert sein. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.