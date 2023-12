Die Polizei hat am Donnerstagmorgen, 07.12.2023, in WT-Waldshut in einer zweistündigen Schwerpunktaktion 23 Fahrerinnen und Fahrer dabei ertappt, wie sie während der Fahrt mit einem Handy hantierten.

Freiburg (ots) - Anlass für diese Verkehrskontrolle sind nach wie vor die vielen Verkehrsunfälle, bei denen keine offensichtlichen Gründe für das Fehlverhalten vorliegen. Deshalb ist anzunehmen, dass Ablenkung für das Unfallereignis (mit-)ursächlich war. Die Gründe für die Ablenkung können vielschichtig sein. Hauptphänomen ist die Benutzung eines Smartphones oder Handys. Vier Verwarnungen wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes wurden ebenfalls verhängt. Alle Beanstandeten waren auf der B 34 unterwegs.