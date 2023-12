Auf der Mozartstraße sollte am Dienstag, 12.12.2023 gegen 19.00 Uhr ein Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Freiburg (ots) - Mit Anhaltezeichen und blauen Blinklicht wurde er zum Halten hingewiesen. Der Rollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über die Siemensstraße und Robert-Bosch-Straße in den Einsteinweg. Kurze Zeit später konnte der Rollerfahrer fußläufig in der Robert-Bosch-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Roller wurde sichergestellt. An diesem bestand kein Versicherungsschutz, auch hatte der 19-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein vorzuweisen. Weiter wurde bei dem jungen Mann ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf THC verlief. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, welchen der Rollerfahrer aufgefallen war, sich zu melden.



