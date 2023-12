Am Mittwochmorgen, 06.12.2023, passierten auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen zwei Verkehrsunfallfluchten.

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen!



Kurz nach 06:00 Uhr kam es im zweispurigen Bereich der B 34, Höhe Gewerbepark Hochrhein, zum ersten angezeigten Verkehrsunfall. Ein Sattelzug soll unvermittelt auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Hierbei kam es zum Streifvorgang mit einem dort fahrenden Klein-Lkw. Dabei entstand an diesem ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Am Grenzübergang sprach der 35 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw den Sattelzugfahrer auf den Verkehrsunfall an. Dieser soll nur entgegnet haben, dass er "für sowas" jetzt keine Zeit habe und setzte seine Fahrt fort. Der verantwortliche Fahrer konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.



Gegen 07:40 Uhr kam es vor dem Kreisverkehr ebenfalls in Fahrtrichtung Waldshut zum zweiten Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger VW-Fahrer überholte eine stehende Fahrzeugschlange. Aus der Schlange scherte ein unbekannter Pkw aus. Es kam zum Streifvorgang. Während der VW-Fahrer anhielt, fuhr der andere Fahrer weiter. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Sachschaden beim VW liegt bei rund 1000 Euro.



Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.