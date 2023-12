Am Donnerstag, 21.12.2023, kurz vor 15:00 Uhr, hat sich ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Wehr verletzt.

Freiburg (ots) - Der 15-jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein 20-jähriger Autofahrer war in der Enkendorfstraße mit dem Jugendlichen auf einem Moped zusammengestoßen, als er von einem Parkplatz auf die Straße eingefahren war. Der Jugendliche stürzte in der Folge. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.