An Neujahr, 01.01.2024, gegen 04:00 Uhr, soll in der Sternenstraße in Wehr ein Mann von einem Unbekannten mit Fußtritten traktiert worden sein.

Freiburg (ots) - Der dadurch schwer verletzte 43 Jahre alte Mann blieb regungslos auf der Straße liegen. Ersthelfer verständigten die Rettungskräfte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Er dürfte schwere Kopfverletzungen davongetragen haben. Zum möglichen Tatverdächtigen liegen bislang keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Tat fand auf der Straße in der Nähe einer Bar statt. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um Zeugenhinweise!