Ein 26-jähriger Mann und ein 38-jähriger Mann stehen im Verdacht am Freitag, 15.12.2023, gegen 19.30 Uhr, zusammen insgesamt 14 Herrenjacken aus einem Bekleidungsgeschäft in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen entwendet zu haben.

Freiburg (ots) - Die beiden Tatverdächtigen betraten den Verkaufsraum des Bekleidungsgeschäftes, entnahmen aus den Auslagen insgesamt 14 Herrenjacken und rannten fluchtartig aus dem Verkaufsraum. Zeugen, welche die Tat beobachteten, konnten zusammen mit dem zur Hilfe gerufenen Sicherheitsdienst die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 630,00 Euro. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 26-Jährige gelangte zusätzlich zur Anzeige, da er im Verdacht steht unerlaubt nach Deutschland eingereist zu sein.