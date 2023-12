Am Montag, 18.12.2023, gegen 22.25 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit einem unbekannten Gegenstand alle vier Glasscheiben eines in der Müllheimer Straße stehenden Blitzer-Anhängers.

Freiburg (ots) - Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin will einen dunkel gekleideten, jungen Mann wahrgenommen haben, welcher mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sei.



Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.