In der Nacht von Donnerstag, 14.12.2023 auf Freitag, 15.12.2023, hebelte ein Unbekannter eine Hintertür auf, um in ein Möbelhaus in der Alte Straße zu gelangen.

Freiburg (ots) - Nach Sachlage hielt sich der Unbekannte in dem Möbelhaus auf. Augenscheinlich wurde nichts aus dem Möbelhaus entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.